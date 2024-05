Satter Rock, mehrstimmige Balladen, Mundart­klas­si­ker und mitreißender Blues – die Sounds von Soul44 und blues-and-the-gang gehen ins Ohr und in die Beine. Two bands in town – ein unbeschwerter Abend zum Feiern und Tanzen. Mit Cocktails und kühlen Erfrischungen zum Genießen.