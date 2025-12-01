Historische Schlossführung

Führung mit dem legendären Stadt- und Nachtwächterführer Siegfried Engel.

Wir besichtigen den Wurmbrandsaal, mit seiner Holzdecke aus dem Jahr 1700 und den Schenkenbecher, den Trausaal, Weißen Saal, mit Stuckdecke und Gemälden der Schenken aus dem 16. Jhd. Danach geht es in den Alten Stall - den Pferdestall der Prinzessin im Gebäudeteil, den sie als Morgengabe von Schenk Albrecht erhalten hat. Anschließend machen wir noch einen Abstecher in das „Neue Schloss“ wo Amalie Charlotte Auguste zu Waldeck-Pyrmont und Limpurg-Gaildorf als Witwe gelebt hat.