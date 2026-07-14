Historische Stadtführung für Familien

Bereits seit Jahrtausenden leben Menschen im Bereich des heutigen Sindelfingens. Von der römischen Ansiedlung über das ehemalige Chorherrenstift an der Martinskirche und der Stadtgründung von 1263 bis hin zur modernen Industriestadt war es ein weiter Weg. Bei einer Entdeckungsreise durch die Altstadt erhalten Besucher*innen Einblicke in die faszinierende Stadtgeschichte. Die Kosten zu 5€ je Person bezahlen Sie vor der Führung direkt beim i-Punkt. Kinder bis 12 Jahre frei. Eine Voranmeldung ist möglich.