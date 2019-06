Ghost Stories - Düstere Legenden und Gruselgeschichten aus Sindelfingen.

Wie wurde die Martinskirche erbaut? Wo befindet sich am Klostersee ein Friedhof? Was hat es mit der sagenumwobenen Geisterbuche im Sindelfinger Wald auf sich? All diese und noch weitere Geheimnisse werden während unserer Gruselführungen gelüftet.

Für alle ab 12 Jahren, die wagemutig genug sind, sich auf diese Reise einzulassen.