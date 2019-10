Historische Stadtführung Sindelfingen

Die Führung startet um 17 Uhr am i-Punkt, Marktplatz 1. Der Rundgang endet auf dem Sindelfinger Weihnachtsmarkt, der an diesem Tag um 18 Uhr eröffnet wird und anschließend besucht werden kann.

Treffpunkt für die Führung ist der i-Punkt, Marktplatz 1. Hier bezahlen Sie auch die Teilnahmegebühr. Erwachsene bezahlen drei Euro pro Person. Für Kinder sind die Führungen kostenlos. Das Amt für Kultur bietet jederzeit auch Gruppenführungen an. Informationen beim i-Punkt, Marktplatz 1, telefonisch unter der Rufnummer 0 70 31/94-3 25 oder per E-Mail an i-Punkt@sindelfingen.de.