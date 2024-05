Während des 52. Backnanger Straßenfestes wird auch das "Bandhaus-Wohnzimmer" im Markgrafenhof wieder geöffnet. In bequemen Sesseln und an charmanten Holztischen lässt sich zwischen historischen Gebäuden eine Limonade oder ein Aperol Spritz bei Sonnenuntergang besonders gut genießen. Wer ein ruhiges Plätzchen mitten im Getümmel sucht, ist hier genau richtig. An die Kioskluke kommen, alte Bekannte, aber auch neue Gesichter treffen und die Zeit vergessen, lautet das Motto.