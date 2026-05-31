Historischer Festzug

Umzug mit anschließendem Spruch des kleinen Obristen.
Für alle Veranstaltungen ist das Festabzeichen und die jeweilige Eintrittskarte erforderlich !
Vorverkauf über Touristik Service Telefonnummer: 09851902440
Dinkelsbühl 91550 Dinkelsbühl
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