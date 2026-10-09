Historischer Filmabend: "Orte in der Zeit"

Unter dem Titel „Orte in der Zeit“ werden erneut historische Filmaufnahmen gezeigt, die nach ihrer Restaurierung und Digitalisierung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Aufnahmen, die bis in die 1930er-Jahre zurückreichen, bieten neue und bislang unbekannte Einblicke in die Geschichte Schwäbisch Halls und seiner Teilorte.

Tickets können hier erworben werden. Mit dem Eintrittsgeld werden weitere Digitalisierungen und somit auch künftige Filmabende ermöglicht.