Der traditionelle Seligenstädter Kaufmannszug (Start am 27.05. in Augsburg, Eintreffen in Seligenstadt am 10.06.2023) kommt am 06.06.2023 durch Tauberbischofsheim und macht gegen 16 Uhr Rast auf dem Marktplatz.

Neben der Karawane, bestehend aus etwa 20 Wagen, 45 Pferden und 190 Personen können mitgebrachte Waren der Kaufleute, Tänzer und allerlei Spektakel bestaunt werden.