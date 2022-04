"Historischer Lichdi-Laden im Stadtmuseum"

Das "Lichdi-Lädle" ist etwas ganz Besonderes. Von der antiken Holztheke, über die Registrierkasse mit Kurbel bis hin zum historischen Warensortiment wurden über 1.600 nostalgische Unikate aufbewahrt und sorgfältig gepflegt.

Die Geschichte des Lichdi-Ladens beginnt im Jahre 1905. Adolf Lichdi erwarb ein Anwesen am sogenannten "Carlebuckel" an der Hauptstraße in Sinsheim und machte mit dem durchschlagenden Slogan: "frisch - gut - billig" auf sich aufmerksam. In seinem Kolonialwarenladen gab es alle Dinge für den täglichen Gebrauch und gleichzeitig ausgefallene Köstlichkeiten. Nach dem Tod von Adolf Lichdi im Jahr 1933 führte seine Frau Kätchen den Kolonialwarenladen. Ihr Enkel Wolfram Glück übernahm diesen im Jahr 1960 und setzte die Tradition lange als Hobby fort und öffnete den Laden für Besucher an unterschiedlichen Orten.

Das Stadtmuseum Sinsheim konnte mit Hilfe von zahlreichen Sponsoren ein Stück Sinsheimer Geschichte bewahren und den historischen Kolonialwarenladen auch für die Zukunft sichern. Am Eröffnungswochenende ist das Museum bei freiem Eintritt an beiden Tagen geöffnet. Die Tourist-Info gibt Anregungen für das Entdecken der Region. Es finden verschiedene Aktionen im Bürgersaal statt und kleine Speisen und Getränke werden angeboten. Große und kleine Besucher können den historischen Lichdi-Laden erkunden.

Eintritt: Während des Eröffnungswochenendes ist im gesamten Museum der Eintritt frei!