Historischer Rundweg wird interaktiv gestaltet

Im Rahmen „KulturMeile inklusiv – Bonlanden bewegt“ wird es im Jahr 2022 sechs Teilprojekte zu den Themen Geschichte, Literatur, Bewegung, Begegnung, Musik und Kunst geben.

Die Angebote sind gleichermaßen für Menschen mit und ohne Behinderung konzipiert. Die Ergebnisse, Rückmeldungen und Erfahrungen der Teilnehmenden sowie der Veranstalter*innen fließen anschließend in das Aktionsplan Inklusion der Stadt Filderstadt ein. Die Angebote finden mit Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner*innen aus Filderstadt statt. Herzliche Einladung!

Sprachliche Barrieren können eine Hürde für Menschen mit Behinderungen sein. Daher sollen die Hinweistafeln des Historischen Rundwegs Bonlanden gemeinsam mit Stadtarchivar Dr. Nikolaus Back durch leichte Sprache und Audioaufnahmen inklusiver gestaltet werden. Über QR-Codes lassen sich dann die Texte oder Aufnahmen abrufen.

Zum Abschluss dieses Projekts, wird es eine Führung über den „neuen“ Historischen Rundweg geben: am 30. September 2022 um 16 Uhr. Treffpunkt: FilderStadtMuseum an der Klingenstraße 19 in Bonlanden.