Turmblasen und historischer Wachaufzug

Vom Roten Saal des Residenzschlosses wird das Quartett der Blaskapelle Löffelstelzen die Gäste und Bürger/innen musikalisch aufs Wochenende einstimmen. Die Tradition des "Turmblasens" besteht schon seit über 60 Jahren und wurde von der FN gestiftet.

Der Historische Wachaufzug ist ebenfalls ein Ritual aus vergangenen Tagen. Im Wechsel übernehmen den traditionellen "militärischen" Dienst das Historische Schützen-Corps Bad Mergentheim e.V. und die Historische Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim e.V.

Das traditionale Turmblasen mit dem historischen Wachaufzug findet jeden ersten Freitag im Monat statt.

20:30 Uhr - Wachaufzug

21:00 Uhr - Turmblasen