Historisches Festspiel „Der Meistertrunk“

bis

Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber

Der ,,Meistertrunk“ in Rothenburg ob der Tauber — das bedeutet lebendige Geschichte und farbenprächtige Ereignisse vor der einmaligen Kulisse dieser wunderbar erhaltenen, mittelalterlichen Stadt im romantischen Franken.

In dem spannenden und ergreifenden Bühnenstück

,,Der Meistertrunk“

des Rothenburger Glasermeisters und Poeten

Adam Hörber

werden jedes Jahr

seit 1881

die dramatischen und legendären Ereignisse

des Jahres 1631 aufgeführt.

Festzüge, Lagerleben, Markttreiben und zahlreiche Veranstaltungen während dieser Tage verzaubern seit mehr als einem Jahrhundert Gäste aus Nah und Fern.

Die spürbare Freude der Rothenburger an ihrem Fest, das sie mit viel Engagement und liebevoller Detailtreue ausrichten, aber auch zu feiern wissen, gibt diesen Historischen Festspielen eine ganz besondere familiäre Atmosphäre.

Info

Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber
Freizeit & Erholung
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