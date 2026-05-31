Historisches Festspiel - Die Kinderzeche

mit Ouvertüre

Schrannen-Festsaal 91550 Dinkelsbühl

Anschließend ca. 16:45 Uhr "Stadtübergabe" auf dem Altrathausplatz mit kleinem Zug der historischen Gruppen zur Schranne.

Für alle Veranstaltungen ist das Festabzeichen und die jeweilige Eintrittskarte erforderlich !

Info

Schrannen-Festsaal 91550 Dinkelsbühl
Theater & Bühne
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