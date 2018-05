Historismus und Mittelalterbegeisterung beim Bürgertum des 19. Jahrhunderts

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert herrschte in Deutschland ein nie dagewesenes Interesse an der Geschichte und eine Begeisterung insbesondere für das Mittelalter.

Dies zeigte sich auf allen Ebenen, sowohl in den Debatten der Politik als auch im Architekturstil von Neubauten und der Einrichtung bürgerlicher Wohnzimmer. Wir schauen uns einige markante Beispiele dafür an und erfahren etwas über die verschiedenen Gründe dieser Entwicklung, etwa die romantische Sehnsucht nach eine vermeintlich einfacheren Leben vor der Industrialisierung oder die nationalistisch geprägte Erinnerung an vergangene imperiale Größe und Einigkeit der Deutschen.