History of Rock’n‘Roll Sommerfest (outdoor)

Das Rock`n`Roll-Event 2022 auf der Alb. Für alle Rock`n`Roll-Begeisterte jeden Alters ist ein grandios-authentischer, stürmisch-kurzweiliger Abend garantiert! Bei der Band "History of Rock`n`Roll - The Show" spielen durchweg Profis und Berufsmusiker und sie verstehen ihr Handwerk. Geboten wird eine unvergleichliche Vielzahl an Hits aus den 50er und 60er-Jahren in einem mitreißenden Sound. Gespielt werden Hits von den Rock`n`Roll-Legenden Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly, um nur einige zu nennen. Die Show ist eine Reminiszenz an die alten Rock`n`Roll-Zeiten und ihre legendären musikalischen Vertreter, deren Musik bis heute die Menschen begeistert! Hits wie "Peggy Sue", "Everyday", "Rock around the Clock", "Johnny B. Goode", "See you later Alligator" und "Jailhouse Rock" verbinden sich zu einem hochkarätigem Rock-Sommerfest und werden dafür sorgen, dass niemand im Publikum still sitzen bleibt. Gerne begrüßen wir Sie entsprechend gekleidet.