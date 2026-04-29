HITS aus der FLIMMERKISTE

Ein überraschendes Konzerterlebnis präsentieren wir am Samstag, den 13. Juni 2026 im Kulturgebäude Leingarten.

In unserem Konzert geht um die schönsten Chorstücke aus Tonfilm und Fernsehen der letzten rund 100 Jahre. Dabei fokussieren wir uns nicht auf die üblichen Filmmusiken, die in den letzten Jahren schon so oft konzertant aufgeführt wurden. Wir präsentieren eher die nicht alltäglichen Stücke aus zum Beispiel berühmten Fernsehserien auf der Bühne, die dennoch jeder und jede kennt und die sofort als Ohrwurm den Gehörgang besetzen.