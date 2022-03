"HITS für KIDS mit GRINIO" - "Bilder einer Ausstellung "

Altersgruppe: ca. Kl. 4-7

Kartenreservierung und Verkauf ab 21.03.22 in der Bücherei Köngen

Es gilt Maskenpflicht für die Konzertbesucher:innen!

Beschreibung

"Bilder einer Ausstellung" ist der Titel einer der berühmtesten Kompositionen von Modest Mussorgsky (1839-1881). Gleichzeitig gehört dieses Werk zu den bekanntesten programmatischen Stücken des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um eine musikalische Vertonung einiger Bilder des Künstlers Viktor Hartmann, mit dem Mussorgsky befreundet war.

Das renommierte Kammermusikensemble ENSEMBLE GRINIO (GRINIO AKADEMIE Köngen), Joachim und Eve-Marie Ulbrich, Violine, Joachim Hess, Violoncello und Natalia Szabat, Klavier, führt im moderierten Kinderkonzert ausgewählte Stücke aus Modest Moussorgskys musikalischem Werk "Bilder einer Ausstellung" auf (www.grinio-akademie.de).

Die im Konzert anwesenden Schüler:innen sind eingeladen, in einer Kreativaktion Bilder zu einem, im Konzert gespielten Musikstück des Zyklus zu malen oder in anderer Form ein Kunstobjekt zu gestalten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Objekte können in der Bücherei Köngen abgegeben werden, und werden dort nach Möglichkeit bis zur Versteigerung ausgestellt.

Die Bilder und Objekte werden am 30.04.22 um 11.00 Uhr im Rahmen der Veranstaltung "Kinder helfen Kindern" in der Zehntscheuer Köngen versteigert. Der Erlös der Kunstobjekte der jungen Konzertbesucher:innen geht an die Olgäle Stiftung für das kranke Kind e. V. (Kinderonkologie) Stuttgart. Frau Dr. Schuster, die Gründerin und Präsidentin der Olgäle -Stiftung, oder Ihre Stellvertreterin werden bei der Auktion anwesend sein. Dazu gibt es in der Zehntscheuer eine Aktion der "Hoffnungsbären"( https://www.die-hoffnungsbaeren.de), die mit der GRINIO AKADEMIE kooperieren. Die Teddybären werden zusätzlich für die kranken Kinder der Kinderonkologiestation gespendet. Ein Projektstipendium des Wissenschaftsministeriums für Künstler:innen zur Förderung der künstlerischen Praxis in der Corona Pandemie, das Eve-Marie Ulbrich erhalten hat, ermöglicht diese Veranstaltungen.