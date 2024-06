HMDK Abschlusskonzert: Pascal Blenke • Michael Holder

Radikal ehrlich, aber stets wohlwollend, so sind die Texte des Stuttgarter Popsängers und Pianisten Pascal Blenke. Mit einem Mix aus groovigen Beats und berührender Klaviermusik deckt der 24-Jährige eine große Bandbreite des Deutschpop ab. Seinen Songs hört man die Jazz-Einflüsse seiner bisherigen Lebensstationen an. Pascal Blenke studierte Jazz und Pop Gesang in Stuttgart und war Sänger im Bundesjazzorchester. Nach zahlreichen Konzerten, unter anderem beim Haigern Festival, im Theaterhaus Stuttgart und als Vorband von Jamie Cullum, erschien 2023 sein Debütalbum Gedankenspiele. Mit klugen Texten arbeitet der gebürtige Augsburger die kleinen Zweifel und Ängste heraus, die uns Menschen jeden Tag begleiten. Darauf wird im Herbst 2024 eine neue EP folgen, welche einen besonders persönlichen Einblick in seine Gedanken und seine Vergangenheit bieten wird.

Besetzung: Valentin Koch (git); Daniel Weiß (p); Klemens Fregin (dr); Joel Büttner (b); Pascal Blenke (voc)