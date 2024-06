jazzopen 2024: Bobby Watson

Bobby Watson, ein vielseitiger Künstler als Saxophonist, Komponist, Arrangeur und Pädagoge, stammt aus Kansas City, Kansas. Ausgebildet an dem renommierten Jazzprogramm der University of Miami, erlangte er seine musikalische Fähigkeit als musikalischer Leiter der Jazz Messengers von Art Blakey. Nach einer bemerkenswerten Zeit bei den Jazz Messengers arbeitete Watson mit verschiedenen namhaften Künstlern zusammen und spielte dabei unterstützende Rollen sowohl für Instrumentalisten als auch für Vokalisten.

Watson gründete das Horizon-Quintett, das für seinen modernen Ansatz bekannt ist und für die Labels Blue Note und Columbia aufnahm. Seine umfangreiche Diskografie umfasst das hochgelobte "Love Remains" (1986) und nachfolgende Veröffentlichungen auf dem Palmetto-Label. Als produktiver Komponist sind Werke von Watson wie "Time Will Tell" und "In Case You Missed It" zu Jazzklassikern geworden.

Neben seiner Karriere als Musiker ist Watson ein angesehener Pädagoge, der jüngere Generationen inspiriert. Seine Lehrtätigkeit begann in den mittleren 1980er Jahren, und später wurde er der erste Inhaber eines Lehrstuhls an der University of Missouri-Kansas City Conservatory of Music and Dance. Im Jahr 2010 startete Watson ein ehrgeiziges Projekt, die siebenteilige "Gates BBQ Suite", die das Talent seiner Studenten präsentiert.

Diese Suite, tief verwurzelt in Watsons persönlichen Erfahrungen, erlangte Anerkennung auf der National Jazz Airplay-Chart. Sein Einsatz für die Bildung erstreckte sich bis zu einer Tournee in Japan, die den Studenten eine einzigartige Aufführungsmöglichkeit bot. Watsons Einfluss setzt sich fort, während er seine Talente weltweit teilt und dabei Lehre und Auftritte an bedeutenden Veranstaltungsorten weltweit ausbalanciert.