jazzopen 2024: Rita Ray

Das Kronjuwel des Soul ist seit 2019 aktiv. Von bescheidenen Anfängen bis hin zu einer Größe in der Szene gibt es viel Tiefe und Antrieb in dem Mädchen aus der Kleinstadt Põlva, Estland. Während ihr Debütalbum "Old Love Will Rust" ('19) vor 200 Personen präsentiert wurde, wurde das zweite Album "A Life Of Its Own" ('22) vor 2000 Personen mit einem Streichorchester im größten Konzertsaal Tallinns vorgestellt.

Die bisher erkundeten musikalischen Stile reichen von blue-eyed Soul und klassischem R&B bis hin zu Old-School-Disco. Das wachsende Selbstvertrauen der jungen Künstlerin als Komponistin hat ihr zweites Album in Richtung cineastischer und symphonischer Klanglandschaften gelenkt.

Mit ihrem Debütalbum "Old Love Will Rust" erhielt Rita Ray 4 Nominierungen bei den Estonian Music Awards. "Disco Stu" erreichte dank der Ausstrahlung im BBC 2 die größte Aufmerksamkeit. Miss Ray wurde 2021 mit dem Young Jazz Talent Award des Jazzkaar Festivals ausgezeichnet. Von Rita Rays zweitem Album "A Life Of Its Own" wurden sowohl "Love Ain't The Same" als auch "No Greater Love" in Rotation bei BBC und Jazz.fm gespielt. Das über Funk Embassy Records veröffentlichte Album hat auf Spotify über 1 Million Streams erreicht und bei den Estonian Music Awards (EMA) die Auszeichnungen "Song des Jahres", "Album des Jahres" und "Weibliche Künstlerin des Jahres" erhalten.