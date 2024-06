jazzopen 2024: Veronica Swift

Veronica Swifts drittes Album für Mack Avenue Records ist eine Meisterleistung und eine Art "Coming-out-Geschichte" für die Jazzsängerin. Swift hat sich mit ihren vorherigen Alben bereits als virtuose und vielseitige Künstlerin etabliert. Auf ihrem neuen Album zeigt sie jedoch, dass sie mehr als nur Jazz kann, indem sie verschiedene Genres wie französische und italienische Oper, klassische Musik, Bossa Nova, Blues, Industrial Rock, Funk und Vaudeville erkundet. Dabei bleibt ihre künstlerische Stimme intakt.

Swift beschreibt das Album als "Transgenre", da sie ihre Liebe zur Jazzmusik mit ihrer Leidenschaft für Rock und Soul vereint. Sie wird von einer vielfältigen Gruppe von Musikern begleitet, darunter Brian Viglione von The Dresden Dolls.

Das Album beginnt mit einer extravaganten Interpretation von "I Am What I Am" aus dem Broadway-Musical "La Cage aux Folles", gefolgt von einer Bearbeitung von "Closer" von Nine Inch Nails und einer stürmischen Version von "Do Nothing Till You Hear from Me" von Duke Ellington. Swift zeigt ihre Vielseitigkeit und ihre Vorliebe für verschiedene Genres.

Das Album enthält auch ihre Version von Queens "The Show Must Go On" und eine Eigenkomposition namens "In the Moonlight". Swift singt in verschiedenen Sprachen, darunter Französisch und Portugiesisch, und zeigt ihr beeindruckendes stimmliches Können.

Mit "Veronica Swift" präsentiert die Künstlerin eine kühne und ehrliche Darbietung, die ihre Liebe zur Musik in all ihren Facetten zeigt. Sie ermutigt die Menschen, alle Aspekte ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren und sich kreativ auszuleben. Swift hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Weg zurückgelegt und bleibt eine aufstrebende Jazzgröße, die die Grenzen ihres Genres immer wieder erweitert.