Band in the BIX feat. Polziehn & Schlosser

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Seit einiger Zeit hat sich die Band in the BIX nun auf ausgewählte Spezialprogramme konzentriert. Nicht zuletzt nach Hancocks tollem Konzert bei den diesjährigen jazzopen ist es Ehrensache für die Musiker, sich seiner Musik erstmals in diesem Rahmen anzunehmen. Seine Arbeit mit dem Miles Davis Quintett, seine Trioplatten, seine wichtigen Schritte Richtung Souljazz - er war und ist Trendsetter und Partner der wichtigsten Persönlichkeiten der Jazzgeschichte.

An diesem Konzert im Sommer 2024 wird die Musik Hancocks im Besonderen in der Zusammenarbeit mit Freddie Hubbard beleuchtet. Neben Miles Davis war Hubbard derjenige, der als Trompeter mit Hancock die größten Meilensteine vollbracht hat, nicht zuletzt auf dem bekanntesten Klassiker „Cantaloupe Island“ ist er zu hören.