Cemre Yilmaz + André Weiß Project

Die in Stuttgart lebende türkische Sängerin Cemre Yılmaz stellt seit Jahren ihre vielfältige stimmliche Bandbreite mit verschiedenen Projekten unter Beweis. André Weiß ist den Jazzfans in der Region wohlbekannt. Der hervorragende Pianist hat in seinem Trio-Projekt mit renommierte internationale Jazzmusiker zusammen gearbeitet.

Die Zusammenarbeit mit André Weiß war über Jahre hinweg ein kreativer Austausch von Ideen, die Cemre immer inspiriert haben. Die beiden Musiker teilen ein gemeinsames Interesse an verschiedenen Musikgenres und haben beschlossen, ein farbenfrohes Programm zu kreieren, das sowohl Jazzstandards als auch ihre eigenen Interpretationen von Pop- und Musicalsongs umfasst. Das Arrangieren dieser Stücke hat Cemre und André so große Freude bereitet, dass sie sich umso mehr freuen, Ihnen die vielfältigen Ergebnisse im namhaften BIX Jazzclub zu präsentieren.

Besetzung: Cemre Yilmaz (voc); André Weiß (p); Joel Locher (b); Johannes Hamm (dr)