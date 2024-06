jazzopen 2024: Donny McCaslin

Donny McCaslin, bekannt als Saxophonist auf David Bowies "Blackstar", hat eine genreübergreifende Karriere mit Dutzenden von Alben. Angefangen hat er mit dem Saxophonspiel im Alter von 12 Jahren und trat in seiner Jugend beim Monterey Jazz Festival auf. Nach einem Berklee-Stipendium wurde er ein gefragter Musiker in NYC. Bowie sah McCaslin im Maria Schneider Orchestra, integrierte sein Jazzquartett in "Blackstar", und McCaslin verschmolz später Alternative Rock und Jazz auf seinem Album "BLOW". Ein neues Album wird 2023 bei Edition Records erscheinen.