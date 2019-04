HMDK Jazz Werkstatt Invites! Vol 4: Robert Landfermann

Im Rahmen dieser Jazz Werkstatt der Stuttgarter Musikhochschule treffen international renommierte Künstlerinnen und Künstler der deutschen Jazzszene auf Studierende und Dozierende der HMDK und weitere Überraschungsgäste aus der Stuttgarter Szene. Hier kommt Jazz in den verschiedensten Formen auf die Bühne: integrativ und innovativ, der Tradition verbunden und dem Neuen auf der Spur.

Unser heutiger Gast ist ein absolutes Schwergewicht der gegenwärtigem internationalen Jazzwelt: Robert Landfermann!

Er gilt als einer der besten und innovativsten europäischen Jazz-Bassisten seiner Generation. Der WDR-, SWR-Jazzpreisträger und Gewinner des "Neuen Deutschen Jazzpreises" spielte in verschiedensten Formationen auf sämtlichen Kontinenten unter anderem mit Weltstars wie John Scofield, Lee Konitz, Yo-Yo Ma, Charlie Mariano, Joachim Kühn, Django Bates, Ralph Towner, Chris Potter, Tomasz Stanko und Barre Philips.

In der europäischen Szene ist er bekannt als herausragender Improvisator, sowohl im traditionellen Jazzumfeld, als auch in der experimentellen Avantgardeszene. Er ist Leiter mehrerer eigener Ensembles und Mitinitiator des Kölner Künstlerkollektivs KLAENG, das jedes Jahr Jazzfestivals und Workshops organisiert und 2014 das Label Klang-records ins Leben gerufen hat.

Seine Veröffentlichung "Night Will Fall" auf dem Label Pirouet featured Jim Black am Schlagzeug und wurde vom amerikanischen "Downbeat" Magazin zu den besten Alben in 2016 gezählt. Das zweite Album seines Quintetts "Brief" erschien im Winter 2018.

Landfermann unterrichtet seit 2011 an der Folkwang-Universität der Künste Essen. Seine Arbeit ist durch Veröffentlichungen auf über 70 Tonträgern bei renommierten Jazzlabels und zahlreichen Radiomitschnitten dokumentiert.

Wie immer steht der very special guest mit einem erlesenen Ensemble aus Studenten und Dozenten der HMDK auf der Bühne. Herzlich willkommen!

Besetzung: Robert Landfermann (b, comp); Studierende der HMDK; Überraschungsgäste