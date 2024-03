HNX Hardcore mit Escape the Madness, Angstkind und Devastate

Das Event HNX Hardcore geht nach fast einem Jahrzehnt in die Neuauflage.

Das muss gefeiert werden und was eignet sich dafür mehr als eine geballte Ladung harter Riffs, brutale Breakdowns und jede Menge Vollgas!

Am Start sind Devastate (Hardcore aus Tuttlingen), Angstkind (Metalcore / Post-Hardcore aus Heilbronn) und Escape The Madness (Modern Metalcore aus Chemnitz), die zur Zeit mit ihrer neuen EP “Continuation of Fear” unterwegs sind und das HNX Hardcore-Comeback offiziell zum Tour-Stop machen.

Heavy music has a new home, be part of the movement!