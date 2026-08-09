HNX HARDCORE Vol. 6 – mit SPLIT, SOULPRISON, THROWBACK und PRISON OF HOPE

HNX HARDCORE steht für Lärm, Haltung und den ungebremsten Abriss.

Am 12.09.2026 geht unsere Hardcore-Reihe in die sechste Runde. Ein Abend für alle, die rohe Energie, klare Ansagen und kollektives Ausrasten feiern.

LINEUP

SPLIT

(Hardcore aus Dänemark)

SOULPRISON

(Metallic Hardcore aus Stuttgart)

THROWBACK

(Hard- und Deathcore aus Wien)

PRISON OF HOPE

(Hardcore aus Stuttgart)

Heavy Music has a new Home.

Be part of the Movement!