HNX HARDCORE Vol. 6 – mit SPLIT, SOULPRISON, THROWBACK und PRISON OF HOPE

HNX HARDCORE steht für Lärm, Haltung und den ungebremsten Abriss.
Am 12.09.2026 geht unsere Hardcore-Reihe in die sechste Runde. Ein Abend für alle, die rohe Energie, klare Ansagen und kollektives Ausrasten feiern.
LINEUP
SPLIT
(Hardcore aus Dänemark)
SOULPRISON
(Metallic Hardcore aus Stuttgart)
THROWBACK
(Hard- und Deathcore aus Wien)
PRISON OF HOPE
(Hardcore aus Stuttgart)
Heavy Music has a new Home.
Be part of the Movement!
Info
Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. Olgastraße 45, 74072 Heilbronn
Partys & Clubs