In diesem Kurs erhalten die Kinder eine Einführung in das Thema Hobby Horsing und warum es die beste Vorbereitung fürs Reiten ist. Alles beginnt zunächst mit dem Aufbau eines Dressurvierecks.

Danach schaut man gemeinsam auf die Gangarten von Warmblutpferden und ahmt diese nach. Je nach Ausbildungsstand werden Hufschlagfiguren (ähnlich wie beim Dressurreiten) ausprobiert und das Springen von kleinen Hindernissen geübt.

Schon gewusst?

Das Wort Hobby leitet sich vom englischen Begriff hobby-horse ab. Ursprünglich war damit ein kleines Pferd, Pony oder auch ein Steckenpferd gemeint. Mit der Zeit wandelte sich die Bedeutung und er wurde ganz allgemein für Freizeitbeschäftigungen genutzt.

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