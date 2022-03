Hoch hinaus! Auf in den Kletterwald nach Plochingen.

Kinder der 5. bis 7. Klasse können gemeinsam mit uns die Baumwipfel im Kletterwald von Plochingen erobern. Vorerfahrung ist nicht nötig.

Wir treffen uns am 14. April 2022 um 9 Uhr am Mehrgenerationenhaus Linde. Gemeinsam machen wir uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg in den Kletterwald Plochingen.

Um 16:00 endet unser Ausflug wieder am Mehrgenerationenhaus Linde.

Bitte packt dafür sportliche Kleidung, feste Schuhe, ein Vesper und genügend zu Trinken ein.

Anmeldung: bis zum 01.04.2022 per Mail an anmeldung@linde-kirchheim.de

Bitte packt dafür sportliche Kleidung, feste Schuhe, ein Vesper und genügend zu Trinken ein.