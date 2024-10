Hochbegabte Kinder - Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung

Während sich die Gesellschaft mit den Bedürfnissen minderbegabter Kinder und deren Förderung schon lange beschäftigt, wird über hochbegabte Kinder, deren Entwicklung und Bedürfnisse erst seit einigen Jahren wieder stärker nachgedacht und geforscht.

Dabei halten sich nach wie vor hartnäckig Mythen über Hochbegabte, denen häufig die Meinung zugrunde liegt, Hochbegabte würden sich in jedem Fall und unter allen Bedingungen allein aufgrund ihres geistigen Potentials immer erfolgreich entwickeln. Dass dies jedoch nicht immer so ist, zeigt der Alltag in den psychologischen Praxen.

Wenn hochbegabte Kinder unterfordert werden, können sie im Kindergarten, in der Schule und im sozialen Umgang Probleme entwickeln. Dürfen sie hingegen soviel fragen und lernen wie es ihren Bedürfnissen entspricht, haben sie in aller Regel nicht mehr oder weniger Probleme als andere Kinder auch. Daher ist es sehr wichtig, über die Entwicklung und Eigenarten von hochbegabten Kindern zu informieren und diese Kinder möglichst früh zu erkennen. Durch eine frühe Diagnose kann sowohl den Kindern bei der Entfaltung ihrer Begabungen geholfen sowie möglichen Fehlentwicklungen vorgebeugt werden. Die Referentin informiert in ihrem Vortrag über Merkmale von hochbegabten Kindern. Dabei geht es auch darum, wie sich eine Hochbegabung entwickelt, wie man hochbegabte Kinder diagnostizieren und angemessen fördern kann.

In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte.