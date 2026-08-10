Den Sommer gemeinsam ausklingen lassen mit Musik, Getränk in der Hand, Blick ins Grüne und Good-Vibe-Garantie: Das ist das Hochkant Festival auf dem Gaffenberg.

Die kultursphäre lädt zum eintägigen Open-Air ein: Euch erwarten allerfeinster House und Techno von regionalen DJs sowie mitreißende Bands aus dem Genre Indierock und Alternative.

Statt großer Headliner stehen regionale und überregionale Newcomer im Mittelpunkt. Bis zu 900 Menschen kommen hier zusammen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Szene. Neben Musik gibt es eine immersive Ausstellung, Visual Art und eine Chill-Area mit künstlerischen Workshops. Essen und Getränke vor Ort. Ab 16 Jahren.

Die kultursphäre ist ein Heilbronner Verein, der Menschen durch Musik, Kunst und Kultur verbindet und mit vielfältigen Veranstaltungsformaten Gelegenheit gibt, regionale Künstlerinnen und Künstler zu entdecken: Aus Heilbronn – Für Heilbronn – Mit Heilbronn.

Weitere Infos auf https://www.instagram.com/kultursphaere.kollektiv/