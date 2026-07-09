Hochradfahren Workshop

Voraussetzung für Hochradfahren ist natürlich, dass ihr schon gut Einradfahren könnt. Hier habt ihr die Möglichkeit einmal auf einem Hochrad zu fahren, oder rückwärts fahren, pendeln, springen. Eine begrenzte Anzahl an Hochrädern ist vorhanden und die Halle bietet gute Möglichkeiten sich auf Schulterhöhe festzuhalten.

Bringt aber auch euer Einrad mit, da wir uns zuerst mit dem Einrad gut warmfahren. Also, probiert es mal aus, denn Hochradfahren macht echt Spaß.

Dies ist eine 3-Tagesveranstaltung.

2 Tage sind auch möglich.