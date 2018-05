Hochschule Heilbronn - 30 Jahre Campus Künzelsau

× Erweitern Hochschule Heilbronn

Der Campus Künzelsau verkörpert das Herz der Lehre und Forschung in Hohenlohe, der Region der Weltmarktführer mit Unternehmen wie Würth, ZIEHL-ABEGG, ebm-papst und vielen mehr. Seit 1988 ist Künzelsau ein Standort der Hochschule Heilbronn. In diesem Jahr feiert der Campus Künzelsau 30jähriges Bestehen. Der Campus bietet eine zeitgemäße Lehre, innovative Forschung und ein Studium im Einklang mit den Bedürfnissen der Wirtschaft. Insgesamt werden sieben Bachelor- und drei Master-Studiengänge aus den Bereichen Technik und Wirtschaft angeboten. Mit dem Kooperativen Studienmodell gibt es die Möglichkeit, zweigleisig zu fahren, indem zuerst eine verkürzte Ausbildung bei einem Partnerunternehmen gemacht und danach das Studium am Campus begonnen wird. Was den Standort auszeichnet, sind die modernen Räumlichkeiten und Labore, welche hohen technischen Ansprüchen entsprechen. Dazu kommt das optimale Betreuungsverhältnis Professoren – Studierende. Dies ermöglicht ein entspanntes Studium auf spitzen Niveau. Gleichzeitig pflegen die Studiengänge mit den Unternehmen aus der Region enge Kooperationen und sind dadurch in Lehre, Forschung und Praxis gut vernetzt.

Am 15. Juni öffnet der Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn wieder seine Tore zur »Open Campus Night«. Ab 16 Uhr ist der Campus geöffnet und bietet allen Studieninteressierten, deren Eltern und Freunden die Möglichkeit, die betriebswirtschaftlichen und technischen Studienangebote kennenzulernen: Es gibt spannende Schnuppervorlesungen, offene Labore und eine individuelle Beratung zur Studienentscheidung. Der Abend klingt aus mit einem Exklusivkonzert, das um 21 Uhr beginnt. sob

Campus Künzelsau, Daimlerstraße 35, 74653 Künzelsau www.hs-heilbronn.de