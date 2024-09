Kennen Sie den Satz „Du bist einfach viel zu sensibel“ nur zu gut? Dann gehören Sie möglicherweise zu den 15-20% der hochsensiblen Menschen. Aber was ist das eigentlich genau? Was für spezielle Herausforderungen bringt diese HS mit sich? Wie kann diese in den Alltag integriert werden, so dass sie als Stärke dient? Ein Abend für mehr Klarheit, der informiert, aufklärt und hilfreiche Tipps mitgibt.

Referentin: Jessica Ascher