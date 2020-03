Hochwasserschutztour - Die wilden Bäche bei Boll

Heute treffen wir uns am Friedhof Heiligkreuz in Hechingen. Von dort wandern wir durch den Zollerwald in Richtung Maria Zell. Wir kommen an der alten, mittlerweile stillgelegten, Pumpstation für die Burg Hohenzollern vorbei. An der Skihütte treffen wir auf den Bröller. Einer der kleinen Bäche, die an der Alb entspringen. Hangabwärts treffen wir auf den Zellerbach. Diese Bäche werden vor Boll im Hochwassserrückhaltebecken Zellerbach gezähmt. Weiter gehen wir durch Boll hindurch in Richtung Stetten. Unterwegs besuchen wir das große Rückhaltebecken am Reichenbach. Zurück gehen wir durch Stetten zum Friedhof.