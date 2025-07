Hochzeitmesse Hohenlohe im Schloss Schrozberg

Hochzeitsmesse Hohenlohe im Schloss Schrozberg – Inspirationen für den großen Tag

Am 16. November 2025 öffnet das romantische Schloss Schrozberg seine Tore für die Hochzeitsmesse Hohenlohe. Von 10:00 bis 17:00 Uhr erwartet euch ein unvergesslicher Tag voller Ideen, Stil und persönlicher Beratung – und das bei kostenlosem Eintritt!

Ein prickelnder Start – aufs Haus!

Zur Begrüßung gibt’s für alle Besucher ein Glas Sekt oder Orangensaft – perfekt, um ganz entspannt in euren Messetag zu starten.

Etwa 25 Aussteller – maximal 2 pro Branche

Hier zählt Klasse statt Masse: Rund 25 ausgewählte Aussteller präsentieren euch liebevoll zusammengestellte Angebote aus nahezu allen Bereichen rund ums Heiraten – von Brautmode über Schmuck und Floristik bis hin zu Fotografie, Styling, Locations und vielem mehr. Persönlich, professionell und regional verwurzelt.

Modenschau & feine Häppchen

Freut euch auf eine stilvolle Modenschau mit aktuellen Trends für Braut & Bräutigam. Und für den kleinen Genuss zwischendurch: leckere Häppchen von unserem Messepartner – ideal zum Probieren für euren Sektempfang oder das Flying Buffet.

Hochzeitsplanung mit Herz und Stil

Ob mitten in den Vorbereitungen oder ganz am Anfang: Die Hochzeitsmesse Hohenlohe bietet euch echte Inspiration und die Gelegenheit, ganz entspannt mit regionalen Profis ins Gespräch zu kommen – und das in traumhafter Schlosskulisse.

📍 Ort: Schloss Schrozberg

📅 Datum: Sonntag, 16.11.2025

🕙 Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr

💸 Eintritt: Kostenlos + Begrüßungssekt oder O-Saft

🌐 Infos: www.hochzeitsmesse-hohenlohe.de

🌐 Insta: www.instagram.com/HochzeitsmesseHohenlohe

Kommt vorbei, stoßt an – und lasst euch verzaubern!