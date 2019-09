Hochzeitsmesse Crailsheim "Sag Ja"

× Erweitern Eventlocation Hangar Hochzeitsmesse Crailsheim

Bereits zum vierten Mal findet am 26. und 27. Oktober die Hochzeitsmesse „Sag Ja“ in der Crailsheimer Eventlocation Hangar statt. Rund 60 Fachaussteller präsentieren auf stolzen 1.100 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen.

Eine exklusive Modenschau, interessante Vorführungen und Fachvorträge wecken zusätzliche Vorfreude auf die eigene Hochzeit.

Von der Einladungskarte über das Hochzeitskleid, die Ringe, die passende Location oder die anschließenden Flitterwochen – auch auf der vierten „Sag Ja“ ist alles zu finden, was eine gelungene und individuelle Hochzeitsfeier ausmacht. Präsentiert werden neueste Trends in den Bereichen Braut-, Herren- und Festmode, Haare, Accessoires und Schmuck. Anregungen und Beratung gibt es zudem in Sachen Deko, Blumen, Fotografie und Film, Musik und Unterhaltung, Catering, Zeremoniegestaltung und vieles mehr. Auch das Crailsheimer Standesamt ist auf der Messe vertreten und beantwortet Fragen rund um die standesamtliche Trauung.Ein attraktives Rahmenprogramm mit Modenschau, Fachvorträgen und musikalischen Liveauftritten von Musikerinnen oder Musikern, die für die eigene Hochzeit gebucht werden können, ergänzen das Angebot der Crailsheimer Hochzeitsmesse und verleihen ihr einen einzigartigen Eventcharakter. Der Besuch der Messe lohnt sich damit nicht nur für Brautpaare.Info: Die „Sag Ja“ findet am 26. und 27. Oktober 2019 in der Eventlocatin Hangar, Im Fliegerhorst 2, 74564 Crailsheim statt. Öffnungszeiten an beiden Tagen von 10.30 bis 17 Uhr, weitere Infos unter www.hangar-crailsheim.de. Noch gibt es einige wenige freie Plätze für Aussteller.