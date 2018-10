Hochzeitsmesse Pfedelbach

Verliebt, verlobt – und nun? Der Weg zur Traumhochzeit beinhaltet viel Planung und Zeitaufwand. Natürlich kann und sollte man sich da helfen lassen, um die Vorfreude auf die Hochzeit und das gemeinsame Leben nicht unter den Vorbereitungen verschwinden zu lassen. Somit kommt bei vielen auch der Besuch einer Hochzeitsmesse in Frage, und dafür bietet sich das Hochzeitsspektakel in Pfedelbach am 13. Und 14. Oktober gut an.

In der Festhalle Nobelgusch wird somit frisch verlobten Paaren der Einblick in die Hochzeitswelt ermöglicht. Hier stehen rund 30 Aussteller an beiden Tagen zur Verfügung, um Sie gerne zu beraten und zu unterstützen. Neben der Auswahl des Brautkleides und den Anzug für den Bräutigam findet man auch alles Weitere, das am großen Tag natürlich nicht fehlen darf, wie beispielsweise Dekoration, Trauringe, Musik, Friseure, Anbieter für Locations oder der passende Blumenschmuck.

Lassen Sie sich auf der Suche nach ihrem Traumkleid, Blumen und Frisuren bei den Modenschauen inspirieren, nehmen Sie an Gewinnspielen teil und lassen Sie sich zu der ein oder anderen Kostprobe verführen.

Infos: www.max-events.de