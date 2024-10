Hochzeitsmesse + Weddingball

Eine in der Region Dinkelsbühl bislang einzigartige Doppelveranstaltung startet am Samstag, den 2. November 2024, vormittags mit der Hochzeitsmesse und endet in den Nachtstunden mit einem Weddingball.

Die Hochzeitsmesse mit vielen lokalen Ausstellern aus der Region spricht zukünftige Brautpaare, Familien und Hochzeitsinteressierte an.

Das zweite Highlight des Tages ist der anschließende Weddingball ab 18.00 Uhr, der thematisch den perfekten Anschluss des Tages darstellt. Für verheiratete Paare eine schöne und besondere Gelegenheit das wundervolle Hochzeitskleid und den eleganten Anzug erneut den Rahmen zu geben, für welchen Sie mit kundiger Hand entstanden sind.