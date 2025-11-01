Ob perfektes Brautkleid, stilvoller Hochzeitsanzug, romantischer Blumenschmuck, festliche Dekoration oder kreative Hochzeitstorten.

Auf der Hochzeitsmesse in Dinkelsbühl können Sie aktuelle Hochzeitstrends entdecken, traumhafte Locations, professionelle Weddingplanner und viele weitere Dienstleister kennenlernen, die aus Ihrer Hochzeit den schönsten Tag Ihres Lebens machen.

Lassen Sie sich vor Ort beraten und sammeln Sie Inspiration für Ihre Traumhochzeit.

Tickets online oder vor Ort erhältlich