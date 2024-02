HOCHZEITSSCHMIEDE Metzingen - Event- & Hochzeitsmesse

Bald ist es soweit! Am 13. und 14. April 2024 öffnet das Motorworld Village Metzingen seine Tore für die erste Hochzeitsschmiede, eine Hochzeits- und Eventmesse, die Brautpaaren in spe einen Vorgeschmack auf ihren schönsten Tag im Leben bietet. Über 50 Aussteller präsentieren eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten rund um die Hochzeitsplanung, von Brautmode und Trauringen über Floristik und Catering bis hin zu Musik, Unterhaltung und Fotografie. Besucher:innen haben die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und direkt mit den Anbietern in Kontakt zu treten, um ihre Traumhochzeit zu planen. Eine Modenschau enthüllt die neuesten Trends der Brautmode und Herrenausstattung. Darüber hinaus können die Gäste das Motorworld Village Metzingen erkunden, das als vielseitige Eventlocation für die große Feier oder als Kulisse für freie Trauzeremonien und Fotoshootings dient. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit den Partnern Weddfair und den HochzeitsTräumen Reutlingen präsentiert und findet an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, von 11:00 bis 17:00 Uhr statt. Der Eintritt sowie das Parken sind frei. Weitere Informationen unter www.motorworld-hs.de.