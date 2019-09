Die Hochzeit ist für viele Menschen der wichtigste Tag im Leben. Damit mit Familie und Freunden ein besonderes Fest gefeiert werden kann, bei dem auch alles glatt läuft, muss natürlich einiges geplant werden. Doch wo fängt man da überhaupt an? Meist ist man am Anfang der Planung überfordert mit all den Kleinigkeiten, die beachtet und geplant werden müssen, und man weiß nicht, an welche Dienstleister man sich wenden soll.

Eine Anlaufstelle, die Euch das alles vereinfachen soll ist die Hochzeitsmesse »Hochzeitsträume Heilbronn« im alten E-Werk! Am 12. und 13. Oktober werden wieder die neusten Ideen und Trends der Hochzeitsbranche für das kommende Jahr vorgestellt. Von Traumkleidern und Trauringen, bis hin zu Torten und Blumen dreht sich an diesem Wochenende alles rund um das Thema Heiraten und Feiern.

Hochzeitsträume_Torte

Hier könnt Ihr die über 60 Dienstleister direkt persönlich kennenlernen und die Produkte vor Ort sehen und ausprobieren! Die Aussteller beantworten Euch gerne alle Fragen und haben vielleicht auch noch die ein oder andere Idee für Euren besonderen Tag.

Neben dem besonderen Ambiente der industriellen Halle laden auch die Modenschauen zum Verweilen ein. Hierbei präsentieren Models von unterschiedlichen Anbietern die schönsten Hochzeitskleider und Anzüge, raffinierte Hochzeitsfrisuren und die aktuellsten Blumentrends.

Schlendert durch die Halle und hört dabei den Hochzeitssängern zu oder entspannt bei einem Glas Sekt. Egal ob Ihr bald heiratet und auf der Messe Inspiration sucht, oder einfach so für das »Hochzeitsfeeling« vorbeischaut - bei den Hochzeitsträumen Heilbronn seid Ihr richtig!

Wann?

Samstag, 12. Oktober, von 13:00 bis 17:30 Uhr

Sonntag, 13. Oktober, von 11:00 bis 17:30 Uhr

Wo?

Altes E-Werk (Block E) Heilbronn, Lichtenbergerstraße 17

Karten gibt es an der Tageskasse für 5,- Euro, Kinder bis 15 Jahre frei

Kostenlose Parkplätze stehen direkt an der Halle zur Verfügung

Veranstalter:

M.A.X. GmbH – Events und mehr / www.max-events.de