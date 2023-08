HochzeitsTräume Reutlingen - Eure Traumhochzeit erwartet euch!

Am 03. Oktober 2023 öffnen sich wieder die Tore zu den HochzeitsTräumen Reutlingen im Beratungscenter Holz Braun. Von 11 Uhr bis 17 Uhr könnt ihr in die Welt der Hochzeitsvorbereitungen eintauchen! Lasst euch von renommierten Hochzeitsdienstleistern inspirieren und findet alles, was euer Herz begehrt: von Hochzeitsdekoration über Floristik bis zu traumhaften Locations!

Entdeckt die neuesten Trends bei Brautkleidern und Herrenmoden – das Highlight für angehende Brautpaare – in entspannter Atmosphäre.

Eine Hochzeit ist ein unvergesslicher Tag voller Romantik und Glück. Bei den HochzeitsTräumen Reutlingen findet ihr die besten Ideen für eine stressfreie und persönliche Hochzeit.

Freut euch auf die HochzeitsTräume Reutlingen am 03. Oktober 2023 von 11 Uhr bis 17 Uhr im Beratungscenter Holz Braun. Ein Tag voller Träumereien und Hochzeitsvorfreude erwartet euch! Der Eintritt ist frei, kostenfreie Parkplätze sind vorhanden. Wir freuen uns auf euch! #HochzeitsTräumeReutlingen #Traumhochzeit #Hochzeitsmesse #BeratungscenterHolzBraun