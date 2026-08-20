Hochzeitszauber 2026

Willkommen in einer Welt voller Hochzeitszauber.

Eure Hochzeit beginnt hier.

Auf unserer Hochzeitsmesse (Öffnungszeiten 11-17 Uhr) in der Arena Hohenlohe öffnen wir die Türen zu einer magischen, romantischen Erlebniswelt, in der aus Ideen echte Herzensmomente werden.

Lasst euch inspirieren von liebevoll gestalteten Ständen, funkelnden Details und ausgewählten Ausstellern, die euch alles zeigen, was eure Hochzeit einzigartig macht – von Braut- und Festmode über Ringe, Floristik und Dekoration bis hin zu besonderen Highlights, die euren großen Tag perfekt abrunden.

Freut euch außerdem auf eine stimmungsvolle Modenschau, die euch die neuesten Trends und traumhafte Looks für euren großen Tag präsentiert.

Hier dürft ihr träumen, fühlen und planen. In entspannter Atmosphäre entdeckt ihr neue Trends, sammelt kreative Ideen und trefft Dienstleister, die eure Wünsche verstehen und mit Leidenschaft umsetzen.

Unsere Hochzeitsmesse ist mehr als eine Messe – sie ist ein Ort voller Emotionen, Vorfreude und Inspiration. Ein Ort, an dem eure gemeinsame Reise beginnt.

Kommt vorbei, lasst euch verzaubern und macht den ersten Schritt zu eurer Traumhochzeit.