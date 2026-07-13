Hocketse am Weinberg

Die Methodisten in Kleinheppach laden ein! Vor der Versöhnungskirche – bei jedem Wetter. Grillwürste mit Salat, Getränke und Gemütlichkeit.
Info
Evangelisch-methodistische Kirche Alter Berg 20, 71404 Korb
Stadt & Weinfeste
bis
Evangelisch-methodistische Kirche Alter Berg 20, 71404 Korb
Die Methodisten in Kleinheppach laden ein! Vor der Versöhnungskirche – bei jedem Wetter. Grillwürste mit Salat, Getränke und Gemütlichkeit.
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