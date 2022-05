Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause ist es endlich wieder so weit:

Der VfB Fan- und Freizeitclub „Wundy“ Pfäffingen e. V. veranstaltet am 11. und 12. Juni 2022 seine Hocketse im Herrschaftsgarten.

Wir laden Sie hiermit gerne auf ein paar gemütliche Stunden in die vielleicht idyllischste Ecke Pfäffingens ein. Genießen Sie unser reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot. Neben Schnitzel, heißer Rote, Currywurst und Pizza bieten wir zusätzlich am Sonntag unseren beliebten Spießbraten oder deftigen Krustenbraten mit diversen Beilagen an.

Am Samstagabend ab 18.00 Uhr können Sie die Arbeitswoche gemütlich mit Livemusik von Jürgen Sturm bei uns ausklingen lassen. Der Barbetrieb im Jugendclub ist ebenfalls geöffnet.

Der Sonntag startet wie gewohnt um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst auf der überdachten Terrasse im Herrschaftsgarten. Dieser wird von dem Posaunenchor Unterjesingen umrahmt. Anschließend spielt die Winzerkapelle Unterjesingen zum Mittagstisch auf.

Bei Regenwetter steht uns die Halle der Ammerbucher Sportschützen zur Verfügung. Lassen Sie also die Küche kalt und besuchen Sie uns im Herrschaftsgarten.