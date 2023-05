Aktionstag Wald und Wiese, Motto 'Kultur trifft Natur', im Rahmen 50 Jahre Ostakbkreis

Unter dem Motto „Kultur trifft Natur“ beteiligt sich die Gemeinde Abtsgmünd mit einem Aktionstag am „Ostalbsommer“ zum 50. Jubiläum des Ostalbkreises. Am 4. Juni finden gleich mehrere Veranstaltungen in der Gemeinde im Kochertal statt, die sich seit Jahren mit ihrem Wildblumensommer für Artenschutz, Insektenvielfalt und Nachhaltigkeit einsetzt. Und auch in diesem Sommer werden wieder zahlreiche wilde Wiesen in Abtsgmünd blühen. Doch diese sehen nicht nur wunderschön aus, sie bieten vor allem Vögeln und Insekten Rückzugs-, Nist- und Futtermöglichkeiten. In der Flächengemeinde Abtsgmünd sind 1.581 Hektar, das heißt über 22 Prozent der Markungsfläche, als Natur- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Zahlreiche Seen und insbesondere die Flüsse Kocher und Lein prägen die Landschaft, die auch kulturell einiges zu bieten hat: vier Schlösser, Burgen, Kirchen und ein breit gefächertes Kulturprogramm

Beim Aktionstag am Sonntag, den 4. Juni, erwarten die BesucherInnen beim Wanderheim des Schwäbischen Albvereins am idyllisch gelegenen Laubbach-Stausee von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Aktionen rund um die Themen Natur und Kultur.

Beim Blütenquiz etwa lernen Klein und Groß die Vielfalt der heimischen Wildpflanzen kennen. Mehr über ihre unmittelbaren Lebensbezüge zum Wald erfahren die Gäste beim Waldmobil und dürfen dort mit allen Sinnen testen, erforschen und gestalten: Teller aus Holz und Figuren aus Ton werden entstehen. Außerdem gibt es einen spannenden Walderlebnispfad und Geschicklichkeitsspiele. Jede Menge Spaß werden Kinder und Eltern sicherlich auch beim Weidenpfeiferl schnitzen und bei der Blumenpflanzaktion haben. Die Ausstellung MEHRWERT Landwirtschaft zeigt, wie uns die heimischen Landwirte mit Lebensmitteln versorgen und wie sie gleichzeitig die Kulturlandschaft des Ostalbkreises pflegen und erhalten.

Ab 11 Uhr sorgen Schorsch und das Rogler-Duo für musikalische Unterhaltung und für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie mit Leckereien vom Grill bestens gesorgt. Gegen 13:30 Uhr hat Landrat Dr. Joachim Bläse seinen Besuch angekündigt.

Um 14 Uhr geht es dann mitten hinein in den Abtsgmünder Wildblumensommer, denn es starten zwei Führungen der Naturparkführer Helene und Rolf Angstenberger an der Kochertal-Metropole. Unter dem Motto „Gewässer erleben – vor der Haustür“ beantwortet Naturpark- und Gewässerführer Rolf Angstenberger auf der zweistündigen Exkursion entlang von Kocher und Lein Fragen rund um das Thema Gewässer-Vitalisierung bzw. -Renaturierung. Fauna und Flora am und im Gewässer werden vorgestellt und anhand einiger Beispiele wird dargestellt, welchen Einfluss die Klimaerwärmung auf die Gewässer hat.

Interessantes und Wissenswertes über die „Wilden Wiesen“ in Abtsgmünd erfährt man bei einem zweistündigen Rundgang mit Naturparkführerin Helene Angstenberger. Denn die Abtsgmünder Wildblumenwiesen sehen nicht nur wunderschön aus, sie bieten auch Nahrung und außerdem Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für zahlreiche Insekten und Vögel. Rund 80 Prozent von ihnen sind inzwischen vom Aussterben bedroht, da auf Wiesen und in Hausgärten meist nur noch eine geringe Anzahl an Blumenarten wachsen und somit weniger Nahrung zur Verfügung steht. Die Touren starten und enden auf dem Parkplatz der Kochertal-Metropole.

Und sogar auf eine Exkursion ins Biber-Revier können sich kleine und große Forscher rund um die Abtsgmünder Kläranlage begeben. Unterwegs zum Biberbau erzählt Biberbeauftragter Günther Hänle von den Nagern, die, wie kaum ein anderes Tier, die Landschaft nach ihren Ansprüchen gestalten: Sie fällen – meist zum Leidwesen der Besitzer – Bäume, bauen Burgen und Dämme, stauen Bäche auf und schaffen so nicht nur für sich, sondern auch für andere Tiere neuen Lebensraum. Treffpunkt: Parkplatz Kläranlage Abtsgmünd.

Die Beziehung zwischen Mensch und Natur steht auch im Fokus der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins KiSS. Auf Schloss Untergröningen dreht sich in der Ausstellung „GLASSHOUSE“ alles um das zerbrechliche Glashaus Erde. Die Besucher erfahren unter anderem, warum der Erhalt der heimischen Pflanzenwelt so bedeutsam ist: Die Rauminstallation „be honey bee“ etwa lässt den Betrachter die Welt aus der Sicht einer Biene sehen und zeigt, warum heimische Blumen für das Überleben der Art so bedeutsam sind. Aber auch Pilze als Baustoff der Zukunft, das geheime Leben im Boden oder Urtiere wie die Hallucigenia gibt es zu erkunden. Die Frage dahinter: Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Dieses fein abgestimmte, zerbrechliche Glashaus, in dem eines das andere bedingt, in stetem Werden und Vergehen? Und dazwischen der Homo Sapiens, der erst 4,5 Milliarden Jahre nach Anbeginn unseres Planeten entstand und seitdem im „Glashaus Erde“ beständig mit Steinen wirft: Ob Umweltverschmutzung, Wasserknappheit, Kriege oder geniale Forschung: Herausgekommen ist ein faszinierendes Gesamt-Kunstwerk, das namhafte zeitgenössische KünstlerInnnen im Schloss vereint und Wissenschaft spektakulär mit Kunst kombiniert. Die Ausstellung ist am 4. Juni im Rahmen des Aktionstages von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt 7 Euro.

Ein Herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden: Die Naturparkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.; Günther Hänle; KiSS – Kunst im Schloss Untergröningen e.V.; Obst- und Gartenbauverein Neubronn e.V.; Schwäbischer Albverein e.V, Ortsgruppe Abtsgmünd; Verein der Gartenfreunde Abtsgmünd e.V.

Das Programm im Überblick:

10 - 17 Uhr: Wanderheim Schwäbischer Albverein, Laubbach-Stausee

Blütenquiz, Waldmobil & Wald-Erlebnispfad

Ausstellung MEHRWERT Landwirtschaft

Weidenpfeiferl schnitzen, Blumenpflanzaktion, Geschicklichkeitsspiele

Ab 11 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Schorsch und dem Rogler-Duo

14 Uhr: Kochertal-Metropole

Führungen mit den Naturparkführern: „Gewässer erleben – vor der Haustür“ & „Wilde Wiesen“, Treffpunkt Parkplatz Kochertal-Metropole

14 Uhr: Kläranlage Abtsgmünd

Exkursion ins Biber-Revier mit Begleitprogramm für Kinder, Treffpunkt Parkplatz Kläranlage

11 - 18 Uhr: KiSS Schloss Untergröningen