Auch die Gemeinde Abtsgmünd ist 2023 wieder beim STADTRADELN dabei und tritt ab dem 12. Juni drei Wochen lang kräftig in die Pedale. Im Fokus der Aktion stehen nachhaltige Mobilität, Bewegung, Umweltschutz und Teamgeist. Das Ziel: In Teams möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt sich dieses Mal gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei die Umwelt. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Wer Lust hat mitzufahren, meldet sich an unter www.stadtradeln.de/anmelden/

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

Ansprechpartner rund um das „STADTRADELN“ in Abtsgmünd:

Gisela Bauer, Tel.: 07366-8224 (vormittags), Mail: gisela.bauer@abtsgmuend.de.