Höhlenforschung und Karstgeomorphologie im Sultanat Oman

Das Sultanat Oman zählt sowohl landschaftlich als auch geologisch zu den abwechslungsreichsten Gebieten der Arabischen Halbinsel. Während eines mehrjährigen Lehrauftrags an der German University of Technology in Oman konnte der Meeresgeologe und passionierte Höhlenforscher Matthias López Correa das Wüstenland umfassend bereisen und mit Studenten erkunden. In den weitverbreiteten und noch wenig erforschten Karstlandschaften bildete sich durch das trockene Klima eine besondere Morphologie aus. Neue Höhlen konnten in den Hajar Bergen am Jebel Shams und Jebel Akhdar sowie am Selmaj Plateau erkundet werden. Gemeinsam mit omanischen Geologen wurden verschiedene Höhlen vermessen und dokumentiert, die einen interessanten Einblick in die Landschaftsgeschichte liefern und deren Sinter Klimaarchive darstellen. Auch kulturell ist dieses muslimische Land im Aufbruch absolut eine Reise wert und der Blick auf die Eigenheiten des Oman, von der historischen Hauptstadt Muskat ebenso wie Begegnungen mit Einheimischen in entlegenen Bergtälern, sind Teil des Vortrags.